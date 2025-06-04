  1. Domů
UYU - Uruguayské peso

Uruguayské peso je měnou země Uruguay. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Uruguayské peso je UYU vůči USD. Kód měny pro Pesos je UYU, a symbol měny je $U. Níže najdete kurzy Uruguayské peso a měnový převodník.

Statistiky Uruguayské peso

NázevUruguayské peso
Symbol$U
Menší jednotka1/100 = Centésimo
Symbol menší jednotkyCentésimo
Nejlepší převod UYUUYU vůči USD
Nejlepší graf UYUUYU vůči USD graf

Profil Uruguayské peso

MinceČasto používané: $U1, $U2, $U5, $U10
BankovkyČasto používané: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Centrální bankaCentrální banka Uruguaye
Uživatelé
Uruguay

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%