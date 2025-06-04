UYU - Uruguayské peso
Uruguayské peso je měnou země Uruguay. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Uruguayské peso je UYU vůči USD. Kód měny pro Pesos je UYU, a symbol měny je $U. Níže najdete kurzy Uruguayské peso a měnový převodník.
Statistiky Uruguayské peso
|Název
|Uruguayské peso
|Symbol
|$U
|Menší jednotka
|1/100 = Centésimo
|Symbol menší jednotky
|Centésimo
|Nejlepší převod UYU
|UYU vůči USD
|Nejlepší graf UYU
|UYU vůči USD graf
Profil Uruguayské peso
|Mince
|Často používané: $U1, $U2, $U5, $U10
|Bankovky
|Často používané: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centrální banka
|Centrální banka Uruguaye
|Uživatelé
Uruguay
Uruguay
Proč vás zajímá UYU?
