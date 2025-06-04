  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. GHS

ghs
GHS - Ghanský cedi

Ghanský cedi je měnou země Ghana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ghanský cedi je GHS vůči USD. Kód měny pro Cedis je GHS, a symbol měny je GH₵. Níže najdete kurzy Ghanský cedi a měnový převodník.

Vyberte měnu

ghs
GHSGhanský cedi

Statistiky Ghanský cedi

NázevGhanský cedi
SymbolGH¢
Menší jednotka1/100 = ghanský Pesewa
Symbol menší jednotkyGp
Nejlepší převod GHSGHS vůči USD
Nejlepší graf GHSGHS vůči USD graf

Profil Ghanský cedi

MinceČasto používané: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BankovkyČasto používané: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Centrální bankaBanka Ghany
Uživatelé
Ghana

Proč vás zajímá GHS?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím GHSZískat GHS kurzy do telefonuZískat GHS měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%