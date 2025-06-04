GHS - Ghanský cedi
Ghanský cedi je měnou země Ghana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ghanský cedi je GHS vůči USD. Kód měny pro Cedis je GHS, a symbol měny je GH₵. Níže najdete kurzy Ghanský cedi a měnový převodník.
Statistiky Ghanský cedi
|Název
|Ghanský cedi
|Symbol
|GH¢
|Menší jednotka
|1/100 = ghanský Pesewa
|Symbol menší jednotky
|Gp
|Nejlepší převod GHS
|GHS vůči USD
|Nejlepší graf GHS
|GHS vůči USD graf
Profil Ghanský cedi
|Mince
|Často používané: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Bankovky
|Často používané: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centrální banka
|Banka Ghany
|Uživatelé
Ghana
Proč vás zajímá GHS?
