AWG - Arubský nebo nizozemský gulden

Arubský nebo nizozemský gulden je měnou země Aruba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Arubský nebo nizozemský gulden je AWG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je AWG, a symbol měny je ƒ. Níže najdete kurzy Arubský nebo nizozemský gulden a měnový převodník.

AWG
AWGArubský nebo nizozemský gulden

Statistiky Arubský nebo nizozemský gulden

NázevArubský nebo nizozemský gulden
Symbolƒ
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod AWGAWG vůči USD
Nejlepší graf AWGAWG vůči USD graf

Profil Arubský nebo nizozemský gulden

Uživatelé
Aruba

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17762
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.448
GBP / USD1.34998
USD / CHF0.789077
USD / CAD1.36569
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671395

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%