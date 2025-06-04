AWG - Arubský nebo nizozemský gulden
Arubský nebo nizozemský gulden je měnou země Aruba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Arubský nebo nizozemský gulden je AWG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je AWG, a symbol měny je ƒ. Níže najdete kurzy Arubský nebo nizozemský gulden a měnový převodník.
Statistiky Arubský nebo nizozemský gulden
|Název
|Arubský nebo nizozemský gulden
|Symbol
|ƒ
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod AWG
|AWG vůči USD
|Nejlepší graf AWG
|AWG vůči USD graf
Profil Arubský nebo nizozemský gulden
|Uživatelé
Aruba
Aruba
Proč vás zajímá AWG?
