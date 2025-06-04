  1. Domů
cup
CUP - Kubánské peso

Kubánské peso je měnou země Kuba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kubánské peso je CUP vůči USD. Kód měny pro Pesos je CUP, a symbol měny je ₱. Níže najdete kurzy Kubánské peso a měnový převodník.

Statistiky Kubánské peso

NázevKubánské peso
Symbol
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod CUPCUP vůči USD
Nejlepší graf CUPCUP vůči USD graf

Profil Kubánské peso

MinceČasto používané: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BankovkyČasto používané: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Centrální bankaCentrální banka Kuby
Uživatelé
Kuba

