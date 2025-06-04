CUP - Kubánské peso
Kubánské peso je měnou země Kuba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kubánské peso je CUP vůči USD. Kód měny pro Pesos je CUP, a symbol měny je ₱. Níže najdete kurzy Kubánské peso a měnový převodník.
Statistiky Kubánské peso
|Název
|Kubánské peso
|Symbol
|₱
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod CUP
|CUP vůči USD
|Nejlepší graf CUP
|CUP vůči USD graf
Profil Kubánské peso
|Mince
|Často používané: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Bankovky
|Často používané: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centrální banka
|Centrální banka Kuby
|Uživatelé
Kuba
Proč vás zajímá CUP?
