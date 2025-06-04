  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. XCD

xcd
XCD - Východokaribský dolar

Východokaribský dolar je měnou země Východní Karibik. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Východokaribský dolar je XCD vůči USD. Kód měny pro Dollary je XCD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Východokaribský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

xcd
XCDVýchodokaribský dolar

Statistiky Východokaribský dolar

NázevVýchodokaribský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod XCDXCD vůči USD
Nejlepší graf XCDXCD vůči USD graf

Profil Východokaribský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Centrální bankaVýchodokaribská centrální banka
Uživatelé
Východní Karibik, Anguilla, Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svatý Vincent a Grenadiny, Montserrat

Proč vás zajímá XCD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím XCDZískat XCD kurzy do telefonuZískat XCD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.549
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.671012

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%