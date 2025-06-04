XCD - Východokaribský dolar
Východokaribský dolar je měnou země Východní Karibik. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Východokaribský dolar je XCD vůči USD. Kód měny pro Dollary je XCD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Východokaribský dolar a měnový převodník.
Statistiky Východokaribský dolar
|Název
|Východokaribský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod XCD
|XCD vůči USD
|Nejlepší graf XCD
|XCD vůči USD graf
Profil Východokaribský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Centrální banka
|Východokaribská centrální banka
|Uživatelé
Východní Karibik, Anguilla, Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svatý Vincent a Grenadiny, Montserrat
