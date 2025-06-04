GMD - Gambijský dalasi
Gambijský dalasi je měnou země Gambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gambijský dalasi je GMD vůči USD. Kód měny pro Dalasis je GMD, a symbol měny je D. Níže najdete kurzy Gambijský dalasi a měnový převodník.
Statistiky Gambijský dalasi
|Název
|Gambijský dalasi
|Symbol
|Dalasi
|Menší jednotka
|1/100 = butut
|Symbol menší jednotky
|butut
|Nejlepší převod GMD
|GMD vůči USD
|Nejlepší graf GMD
|GMD vůči USD graf
Profil Gambijský dalasi
|Uživatelé
Gambie
