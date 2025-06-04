  1. Domů
GMD - Gambijský dalasi

Gambijský dalasi je měnou země Gambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gambijský dalasi je GMD vůči USD. Kód měny pro Dalasis je GMD, a symbol měny je D. Níže najdete kurzy Gambijský dalasi a měnový převodník.

GMDGambijský dalasi

Statistiky Gambijský dalasi

NázevGambijský dalasi
SymbolDalasi
Menší jednotka1/100 = butut
Symbol menší jednotkybutut
Nejlepší převod GMDGMD vůči USD
Nejlepší graf GMDGMD vůči USD graf

Profil Gambijský dalasi

Uživatelé
Gambie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%