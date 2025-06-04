  1. Domů
BWP - Botswanská pula

Botswanská pula je měnou země Botswana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Botswanská pula je BWP vůči USD. Kód měny pro Pule je BWP, a symbol měny je P. Níže najdete kurzy Botswanská pula a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Botswanská pula

NázevBotswanská pula
SymbolP
Menší jednotka1/100 = thebe
Symbol menší jednotkyt
Nejlepší převod BWPBWP vůči USD
Nejlepší graf BWPBWP vůči USD graf

Profil Botswanská pula

MinceČasto používané: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BankovkyČasto používané: P10, P20, P50, P100, P200
Centrální bankaBanka Botswana
Uživatelé
Botswana

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17754
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.457
GBP / USD1.35002
USD / CHF0.789148
USD / CAD1.36575
EUR / JPY184.234
AUD / USD0.671378

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%