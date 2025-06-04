BWP - Botswanská pula
Botswanská pula je měnou země Botswana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Botswanská pula je BWP vůči USD. Kód měny pro Pule je BWP, a symbol měny je P. Níže najdete kurzy Botswanská pula a měnový převodník.
Statistiky Botswanská pula
|Název
|Botswanská pula
|Symbol
|P
|Menší jednotka
|1/100 = thebe
|Symbol menší jednotky
|t
|Nejlepší převod BWP
|BWP vůči USD
|Nejlepší graf BWP
|BWP vůči USD graf
Profil Botswanská pula
|Mince
|Často používané: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Bankovky
|Často používané: P10, P20, P50, P100, P200
|Centrální banka
|Banka Botswana
|Uživatelé
Botswana
Proč vás zajímá BWP?
