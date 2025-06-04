IDR - Indonéská rupie
Indonéská rupie je měnou země Indonésie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Indonéská rupie je IDR vůči USD. Kód měny pro Rupie je IDR, a symbol měny je Rp. Níže najdete kurzy Indonéská rupie a měnový převodník.
Statistiky Indonéská rupie
|Název
|Indonéská rupie
|Symbol
|Rp
|Menší jednotka
|1/100 = Sen (zastaralé)
|Symbol menší jednotky
|Sen (zastaralé)
|Nejlepší převod IDR
|IDR vůči USD
|Nejlepší graf IDR
|IDR vůči USD graf
Profil Indonéská rupie
|Mince
|Často používané: Rp100, Rp200, Rp500
Zřídka používané: Rp50, Rp1000
|Bankovky
|Často používané: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centrální banka
|Centrální banka Indonéské republiky
|Uživatelé
Indonésie, Východní Timor
Proč vás zajímá IDR?
