IDR - Indonéská rupie

Indonéská rupie je měnou země Indonésie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Indonéská rupie je IDR vůči USD. Kód měny pro Rupie je IDR, a symbol měny je Rp. Níže najdete kurzy Indonéská rupie a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Indonéská rupie

NázevIndonéská rupie
SymbolRp
Menší jednotka1/100 = Sen (zastaralé)
Symbol menší jednotkySen (zastaralé)
Nejlepší převod IDRIDR vůči USD
Nejlepší graf IDRIDR vůči USD graf

Profil Indonéská rupie

MinceČasto používané: Rp100, Rp200, Rp500
Zřídka používané: Rp50, Rp1000
BankovkyČasto používané: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Centrální bankaCentrální banka Indonéské republiky
Uživatelé
Indonésie, Východní Timor

Proč vás zajímá IDR?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17674
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34885
USD / CHF0.789985
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670792

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%