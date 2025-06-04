  1. Domů
uni
UNI - Uniswap

Kód měny pro Uniswap je UNI. Níže najdete kurzy Uniswap a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít UNI kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.

Informace o Uniswap
Protokol Uniswap je open-source protokol pro poskytování likvidity a obchodování s ERC20 tokeny na Ethereum. Odstraňuje důvěryhodné zprostředkovatele a zbytečné formy vyvlastňování, což umožňuje bezpečnou, přístupnou a efektivní výměnu. Protokol není možné upgradovat a je navržen tak, aby byl odolný vůči cenzuře. Protokol Uniswap a rozhraní Uniswap byly vyvinuty společností Uniswap Labs.

Rizika používání Uniswap
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány žádnou legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.

Historie Uniswap
Uniswap vznikl z myšlenky navržené v roce 2016 Vitalikem Buterinem na decentralizovanou burzu (DEX), která by využívala automatizovaného tvůrce trhu na blockchainu s určitými unikátními vlastnostmi. O rok později začal Hayden Adams pracovat na přetvoření této myšlenky na funkční produkt.

Relevantní odkazy
Pro více informací vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.

Statistiky Uniswap

NázevUniswap
Menší jednotka1/100 = N/A
Symbol menší jednotkyN/A

