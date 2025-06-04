  1. Domů
pen
PEN - Peruánský sol

Peruánský sol je měnou země Peru. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Peruánský sol je PEN vůči USD. Kód měny pro Nuevos Soles je PEN, a symbol měny je S/.. Níže najdete kurzy Peruánský sol a měnový převodník.

Statistiky Peruánský sol

NázevPeruánský sol
SymbolS/.
Menší jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menší jednotkyCéntimo
Nejlepší převod PENPEN vůči USD
Nejlepší graf PENPEN vůči USD graf

Profil Peruánský sol

MinceČasto používané: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BankovkyČasto používané: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Centrální bankaCentrální rezervní banka Peru
Uživatelé
Peru

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789791
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670919

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%