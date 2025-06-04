PEN - Peruánský sol
Peruánský sol je měnou země Peru. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Peruánský sol je PEN vůči USD. Kód měny pro Nuevos Soles je PEN, a symbol měny je S/.. Níže najdete kurzy Peruánský sol a měnový převodník.
Statistiky Peruánský sol
|Název
|Peruánský sol
|Symbol
|S/.
|Menší jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menší jednotky
|Céntimo
|Nejlepší převod PEN
|PEN vůči USD
|Nejlepší graf PEN
|PEN vůči USD graf
Profil Peruánský sol
|Mince
|Často používané: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Bankovky
|Často používané: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centrální banka
|Centrální rezervní banka Peru
|Uživatelé
Peru
Peru
Proč vás zajímá PEN?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím PENZískat PEN kurzy do telefonuZískat PEN měnové datové API pro firmu