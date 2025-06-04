  1. Domů
SPL - Seborgský luigino

Seborgský luigino je měnou země Seborga. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Seborgský luigino je SPL vůči USD. Kód měny pro Luigini je SPL. Níže najdete kurzy Seborgský luigino a měnový převodník.

Upozornění: Níže uvedený kurz SPL je oficiální kurz a je primárně fixován na USD. Dostupné kurzy SPL se mohou výrazně lišit.

Statistiky Seborgský luigino

NázevSeborgský luigino
SymbolLuigino
Menší jednotka1/100 = Centesimo
Symbol menší jednotkyCentesimo
Nejlepší převod SPLSPL vůči USD
Nejlepší graf SPLSPL vůči USD graf

Profil Seborgský luigino

MinceČasto používané: Centesimo5, Centesimo15, Centesimo50, Luigino1, Luigino7.5
Uživatelé
Seborga

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.483
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789768
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.215
AUD / USD0.671170

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%