THB - Thajský baht

Thajský baht je měnou země Thajsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Thajský baht je THB vůči USD. Kód měny pro Baht je THB, a symbol měny je ฿. Níže najdete kurzy Thajský baht a měnový převodník.

Upozornění: Níže uvedený kurz THB je mezinárodní (off-shore) kurz. Kurzy používané v Thajsku se mohou lišit.

Raně měna v Thajsku
Standardizované továrně ražené mince a bankovky byly poprvé oficiálně vydány v Thajsku během éry Rattankosin; s papírovými penězi, které se objevily ve formě královských směnek v roce 1853. To bylo brzy následováno bankovkami vydanými zahraničními bankami. V roce 1857 Thajsko získalo svůj první stroj na ražení mincí a thajské stříbrné mince začaly být raženy v oblasti. Ražba mincí byla zjednodušena v roce 1897, kdy byly 11 denominací zjednodušeny na dvě (satang a baht) podle decimalizovaného stříbrného standardního systému.

Úvod do thajského bahtu
Až do roku 1880 byl thajský baht fixován na britskou libru v poměru 8 TBH k 1 GBP. Tento kurz se několikrát změnil, dokud nebyl baht znovu navázán na japonský jen v paritě během druhé světové války. Po válce se měna změnila na 20,8 bahtu za 1 americký dolar, poté na 20 bahtů za americký dolar v roce 1978 a na 25 bahtů v roce 1984.

Finanční krize
V roce 1997 Thajsko upadlo do finanční krize. Baht ztratil polovinu své hodnoty, což vedlo k přijetí režimu plovoucího směnného kurzu. Od ekonomického kolapsu se thajský baht stabilizoval.

Neoficiálně se thajský baht používá v Laosu, Kambodži a Myanmaru.

Statistiky Thajský baht

NázevThajský baht
Symbol฿
Menší jednotka1/100 = Satang
Symbol menší jednotkySatang
Nejlepší převod THBTHB vůči USD
Nejlepší graf THBTHB vůči USD graf

Profil Thajský baht

BankovkyČasto používané: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
Centrální bankaBanka Thajska
Uživatelé
Thajsko

