THB - Thajský baht
Thajský baht je měnou země Thajsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Thajský baht je THB vůči USD. Kód měny pro Baht je THB, a symbol měny je ฿. Níže najdete kurzy Thajský baht a měnový převodník.
Upozornění: Níže uvedený kurz THB je mezinárodní (off-shore) kurz. Kurzy používané v Thajsku se mohou lišit.
Raně měna v Thajsku
Standardizované továrně ražené mince a bankovky byly poprvé oficiálně vydány v Thajsku během éry Rattankosin; s papírovými penězi, které se objevily ve formě královských směnek v roce 1853. To bylo brzy následováno bankovkami vydanými zahraničními bankami. V roce 1857 Thajsko získalo svůj první stroj na ražení mincí a thajské stříbrné mince začaly být raženy v oblasti. Ražba mincí byla zjednodušena v roce 1897, kdy byly 11 denominací zjednodušeny na dvě (satang a baht) podle decimalizovaného stříbrného standardního systému.
Úvod do thajského bahtu
Až do roku 1880 byl thajský baht fixován na britskou libru v poměru 8 TBH k 1 GBP. Tento kurz se několikrát změnil, dokud nebyl baht znovu navázán na japonský jen v paritě během druhé světové války. Po válce se měna změnila na 20,8 bahtu za 1 americký dolar, poté na 20 bahtů za americký dolar v roce 1978 a na 25 bahtů v roce 1984.
Finanční krize
V roce 1997 Thajsko upadlo do finanční krize. Baht ztratil polovinu své hodnoty, což vedlo k přijetí režimu plovoucího směnného kurzu. Od ekonomického kolapsu se thajský baht stabilizoval.
Neoficiálně se thajský baht používá v Laosu, Kambodži a Myanmaru.
Statistiky Thajský baht
|Název
|Thajský baht
|Symbol
|฿
|Menší jednotka
|1/100 = Satang
|Symbol menší jednotky
|Satang
|Nejlepší převod THB
|THB vůči USD
|Nejlepší graf THB
|THB vůči USD graf
Profil Thajský baht
|Bankovky
|Často používané: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centrální banka
|Banka Thajska
|Uživatelé
Thajsko
Thajsko
Proč vás zajímá THB?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím THBZískat THB kurzy do telefonuZískat THB měnové datové API pro firmu