CNY - Čínský jüan renminbi
Čínský jüan renminbi je měnou země Čína. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Čínský jüan renminbi je CNY vůči USD. Kód měny pro Yuan Renminbi je CNY, a symbol měny je ¥. Níže najdete kurzy Čínský jüan renminbi a měnový převodník.
Raně měna v Číně
S historií přes 3000 let existovala čínská měna jak ve starověké, tak v císařské Číně. V roce 1914 byl stříbrný dolar ustanoven jako oficiální měna Čínské republiky, přičemž v 30. letech byly přidány měděné, fenové a niklové mince. Během této doby stříbro zhodnocovalo, a Čína již nemohla udržet stříbrný standard. V roce 1935 byla vydána nová měna známá jako Fǎbì.
Úvod do Zlatého Yuanu a Čínského Yuanu Renminbi
Zlatý Yuan nahradil Fǎbì v roce 1948 v poměru 1 Zlatý Yuan k 3 milionům Yuan Fǎbì. Ve stejném roce byl zaveden Yuan Renminbi (často nazývaný RMB) jako způsob, jak pomoci stabilizovat komunisty ovládané oblasti pevninské Číny. V roce 1955 došlo k přehodnocení a byla zavedena nová měna Yuan Renminbi v poměru 1 nový Yuan k 10 000 starým Yuanům.
Renminbi na devizovém trhu
Během plánované ekonomiky byl čínský Yuan Renminbi nastaven na nerealistické směnné hodnoty a v důsledku toho byla zavedena přísná měnová pravidla. Když se čínská ekonomika otevřela v roce 1978, Yuan Renminbi byl používán pouze vnitřně a cizinci používali směnné certifikáty; to vedlo k silnému černému trhu. Od roku 1997 do 2005 čínská vláda navázala čínský Yuan Renminbi na americký dolar přibližně 8,3 CNY za 1 USD. V roce 2005 byl zaveden flexibilní mechanismus směnných kurzů, přičemž RMB bylo přehodnoceno na 8,1 Renminbi za americký dolar. Čínská vláda zahájila pilotní program v roce 2009, který umožnil některým podnikům v Guangdongu a Šanghaji provádět obchodní a obchodní transakce s protistranami v Hongkongu, Macau a vybraných zemích. Program se od té doby rozšířil na všechny oblasti Číny a všechny mezinárodní protistrany. Čína také uzavřela dohody s Austrálií, Japonskem, Thajskem, Ruskem a Vietnamem, aby umožnila přímý obchod s měnou, místo převodu na americký dolar. Jako řízený plovoucí kurz je hodnota Renminbi určena košem zahraničních měn.
Statistiky Čínský jüan renminbi
|Název
|Čínský jüan renminbi
|Symbol
|¥
|Menší jednotka
|1/10 = Jiao
|Symbol menší jednotky
|角
|Nejlepší převod CNY
|CNY vůči USD
|Nejlepší graf CNY
|CNY vůči USD graf
Profil Čínský jüan renminbi
|Přezdívky
|kuài, Mao
|Mince
|Často používané: ¥1, 5角, 1角
|Bankovky
|Často používané: ¥5, ¥10, ¥20, ¥50, ¥100, ¥1
Zřídka používané: ¥2, 2角, 5角, 1角
|Centrální banka
|Lidová banka Číny
|Uživatelé
Čína
Čína
Proč vás zajímá CNY?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CNYZískat CNY kurzy do telefonuZískat CNY měnové datové API pro firmu