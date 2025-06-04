  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. RUB

rub
RUB - Ruský rubl

Ruský rubl je měnou země Rusko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ruský rubl je RUB vůči USD. Kód měny pro Rublů je RUB, a symbol měny je ₽. Níže najdete kurzy Ruský rubl a měnový převodník.

Vyberte měnu

rub
RUBRuský rubl

Rubl byl měnou Ruska přibližně 500 let; byl používán v různých zemích během své historie. Existovaly různé verze rublu kvůli různým změnám hodnoty měny.

Roky Popis rublu
První rubl 1500-1921
  • Rubl zůstal oficiální měnou Ruska až do roku 1921, kdy dramaticky klesl na hodnotě
  • V roce 1710 byl rubl poprvé rozdělen na kopejky, přičemž 100 kopejek tvořilo jeden rubl
  • Používal bimetalický standard zlata a stříbra
  • V roce 1885 byl přijat nový standard a rubl byl navázán na francouzský frank v poměru 1 rubl k 4 frankům
Druhý rubl 1921-1922
  • Byla stanovena redenominace v poměru 1 nový k 10 000 starým rublům
  • Červonci byly také používány od roku 1922
Třetí rubl 1923-1924
  • Sovětský svaz vydal redenominaci v poměru 1 nový k 100 starým rublům
Čtvrtý rubl 1924-1947
  • Známo jako zlatý rubl, čtvrtá verze byla vydána v poměru 50 000 starých k 1 novému rublu
Pátý rubl 1947-1961
  • Po druhé světové válce byla stanovena další redenominace v poměru 10 starých k 1 novému rublu
Šestý rubl 1961-1997
  • Na základě reformy z roku 1947 byla stanovena další redenominace
  • Po pádu Sovětského svazu Rusko pokračovalo v používání rublu, nahrazující staré bankovky
Sedmý rubl 1998-současnost
  • V roce 1998 byla stanovena další redenominace v poměru 1 nový k 1 000 starým rublům
  • V tom roce, šest měsíců po ruské finanční krizi, RUB ztratil 70 % své hodnoty vůči americkému dolaru
  • V roce 2010 se Rusko a Čína rozhodly používat své národní měny pro společný obchod

Statistiky Ruský rubl

NázevRuský rubl
Symbol
Menší jednotka1/100 = kopejka
Symbol menší jednotkyк.
Nejlepší převod RUBRUB vůči USD
Nejlepší graf RUBRUB vůči USD graf

Profil Ruský rubl

MinceČasto používané: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Zřídka používané: к.1, к.5, ₽10
BankovkyČasto používané: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Zřídka používané: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Centrální bankaBanka Ruska
Uživatelé
Rusko, Tádžikistán

Proč vás zajímá RUB?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím RUBZískat RUB kurzy do telefonuZískat RUB měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%