RUB - Ruský rubl
Ruský rubl je měnou země Rusko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ruský rubl je RUB vůči USD. Kód měny pro Rublů je RUB, a symbol měny je ₽. Níže najdete kurzy Ruský rubl a měnový převodník.
Rubl byl měnou Ruska přibližně 500 let; byl používán v různých zemích během své historie. Existovaly různé verze rublu kvůli různým změnám hodnoty měny.
|Roky
|Popis rublu
|První rubl
|1500-1921
|
|Druhý rubl
|1921-1922
|
|Třetí rubl
|1923-1924
|
|Čtvrtý rubl
|1924-1947
|
|Pátý rubl
|1947-1961
|
|Šestý rubl
|1961-1997
|
|Sedmý rubl
|1998-současnost
|
Statistiky Ruský rubl
|Název
|Ruský rubl
|Symbol
|₽
|Menší jednotka
|1/100 = kopejka
|Symbol menší jednotky
|к.
|Nejlepší převod RUB
|RUB vůči USD
|Nejlepší graf RUB
|RUB vůči USD graf
Profil Ruský rubl
|Mince
|Často používané: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Zřídka používané: к.1, к.5, ₽10
|Bankovky
|Často používané: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Zřídka používané: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centrální banka
|Banka Ruska
|Uživatelé
Rusko, Tádžikistán
Proč vás zajímá RUB?
