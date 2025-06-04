  1. Domů
ARS - Argentinské peso

Argentinské peso je měnou země Argentina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Argentinské peso je ARS vůči USD. Kód měny pro Pesos je ARS, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Argentinské peso a měnový převodník.

Statistiky Argentinské peso

NázevArgentinské peso
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod ARSARS vůči USD
Nejlepší graf ARSARS vůči USD graf

Profil Argentinské peso

MinceČasto používané: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaCentrální banka Argentiny
Uživatelé
Argentina, Falklandy

