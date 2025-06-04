ARS - Argentinské peso
Argentinské peso je měnou země Argentina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Argentinské peso je ARS vůči USD. Kód měny pro Pesos je ARS, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Argentinské peso a měnový převodník.
Statistiky Argentinské peso
|Název
|Argentinské peso
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod ARS
|ARS vůči USD
|Nejlepší graf ARS
|ARS vůči USD graf
Profil Argentinské peso
|Mince
|Často používané: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Centrální banka Argentiny
|Uživatelé
Argentina, Falklandy
Proč vás zajímá ARS?
