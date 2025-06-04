SLL - Sierraleonský leone
Sierraleonský leone je měnou země Sierra Leone. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Sierraleonský leone je SLL vůči USD. Kód měny pro leony je SLL, a symbol měny je Le. Níže najdete kurzy Sierraleonský leone a měnový převodník.
SLL a SLE jsou zákonným platidlem do března 2023, v souladu s ISO 4217 ZMĚNA ČÍSLO 173, která byla vydána 23. září 2022.
Statistiky Sierraleonský leone
|Název
|Sierraleonský leone
|Symbol
|Le
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod SLL
|SLL vůči USD
|Nejlepší graf SLL
|SLL vůči USD graf
Profil Sierraleonský leone
|Mince
|Často používané: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovky
|Často používané: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Centrální banka
|Banka Sierra Leone
|Uživatelé
Sierra Leone
