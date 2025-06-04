  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. SLL

sll
SLL - Sierraleonský leone

Sierraleonský leone je měnou země Sierra Leone. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Sierraleonský leone je SLL vůči USD. Kód měny pro leony je SLL, a symbol měny je Le. Níže najdete kurzy Sierraleonský leone a měnový převodník.

Vyberte měnu

sll
SLLSierraleonský leone
SLL a SLE jsou zákonným platidlem do března 2023, v souladu s ISO 4217 ZMĚNA ČÍSLO 173, která byla vydána 23. září 2022.

Statistiky Sierraleonský leone

NázevSierraleonský leone
SymbolLe
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod SLLSLL vůči USD
Nejlepší graf SLLSLL vůči USD graf

Profil Sierraleonský leone

MinceČasto používané: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovkyČasto používané: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Centrální bankaBanka Sierra Leone
Uživatelé
Sierra Leone

Proč vás zajímá SLL?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SLLZískat SLL kurzy do telefonuZískat SLL měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671107

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%