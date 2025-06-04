  1. Domů
PKR - Pákistánská rupie

Pákistánská rupie je měnou země Pákistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Pákistánská rupie je PKR vůči USD. Kód měny pro Rupie je PKR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Pákistánská rupie a měnový převodník.

PKRPákistánská rupie

Měna v Britské Indii
Velká část měnové historie Pákistánu je sdílena s Indií, protože Pákistán byl součástí Indie až do roku 1947. V roce 1825 přijala Britská Indie stříbrný standard založený na rupii a používal se až do konce 20. století. Ačkoli byla Indie kolonií Británie, nikdy nepřijala libru šterlinků. V roce 1866 došlo k zhroucení finančních institucí a kontrola nad papírovými penězi byla převedena na britskou vládu, přičemž banky prezidentů byly rozpuštěny o rok později. Ve stejném roce byla vydána série bankovek Victoria Portrait na počest královny Viktorie a zůstala v oběhu přibližně 50 let.

Pákistánská rupie po nezávislosti
Když se Pákistán stal nezávislým v roce 1947, byly používány indické rupie s pákistánskou známkou jako dočasná měna. O rok později, v roce 1948, byla zavedena pákistánská rupie, která si udržela vazbu na britskou libru. V roce 1961 byla pákistánská rupie decimalizována a subjednotky annas byly nahrazeny paise. Pákistánská rupie přešla na řízený plovoucí režim v roce 1982.

Statistiky Pákistánská rupie

NázevPákistánská rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = Paisa
Symbol menší jednotkyPaisa
Nejlepší převod PKRPKR vůči USD
Nejlepší graf PKRPKR vůči USD graf

Profil Pákistánská rupie

MinceČasto používané: ₨1, ₨2, ₨5
BankovkyČasto používané: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
Centrální bankaStátní banka Pákistánu
Uživatelé
Pákistán

