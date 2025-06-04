  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. MZN

mzn
MZN - Mosambický metical

Mosambický metical je měnou země Mosambik. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mosambický metical je MZN vůči USD. Kód měny pro Metikály je MZN, a symbol měny je MT. Níže najdete kurzy Mosambický metical a měnový převodník.

Vyberte měnu

mzn
MZNMosambický metical

Statistiky Mosambický metical

NázevMosambický metical
SymbolMT
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod MZNMZN vůči USD
Nejlepší graf MZNMZN vůči USD graf

Profil Mosambický metical

MinceČasto používané: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BankovkyČasto používané: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Centrální bankaBanco de Moçambique
Uživatelé
Mosambik

Proč vás zajímá MZN?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím MZNZískat MZN kurzy do telefonuZískat MZN měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17694
GBP / EUR1.14673
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670908

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%