MZN - Mosambický metical
Mosambický metical je měnou země Mosambik. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mosambický metical je MZN vůči USD. Kód měny pro Metikály je MZN, a symbol měny je MT. Níže najdete kurzy Mosambický metical a měnový převodník.
Statistiky Mosambický metical
|Název
|Mosambický metical
|Symbol
|MT
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod MZN
|MZN vůči USD
|Nejlepší graf MZN
|MZN vůči USD graf
Profil Mosambický metical
|Mince
|Často používané: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Bankovky
|Často používané: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Centrální banka
|Banco de Moçambique
|Uživatelé
Mosambik
Mosambik
