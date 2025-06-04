STN - Svatotomášská dobra
Svatotomášská dobra je měnou země Svatý Tomáš a Princův ostrov. Kód měny pro Dobra je STN, a symbol měny je Db. Níže najdete kurzy Svatotomášská dobra a měnový převodník.
Statistiky Svatotomášská dobra
|Název
|Svatotomášská dobra
|Symbol
|Db
|Menší jednotka
|1/100 = cêntimo
|Symbol menší jednotky
|cêntimo
Profil Svatotomášská dobra
|Mince
|Často používané: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Bankovky
|Často používané: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Uživatelé
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Proč vás zajímá STN?
