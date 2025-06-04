  1. Domů
STN - Svatotomášská dobra

Svatotomášská dobra je měnou země Svatý Tomáš a Princův ostrov. Kód měny pro Dobra je STN, a symbol měny je Db. Níže najdete kurzy Svatotomášská dobra a měnový převodník.

STNSvatotomášská dobra

Statistiky Svatotomášská dobra

NázevSvatotomášská dobra
SymbolDb
Menší jednotka1/100 = cêntimo
Symbol menší jednotkycêntimo

Profil Svatotomášská dobra

MinceČasto používané: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BankovkyČasto používané: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Uživatelé
Svatý Tomáš a Princův ostrov

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.483
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789768
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.215
AUD / USD0.671170

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%