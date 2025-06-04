  1. Domů
TTD - Trinidadský dolar

Trinidadský dolar je měnou země Trinidad a Tobago. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Trinidadský dolar je TTD vůči USD. Kód měny pro Dollary je TTD, a symbol měny je TT$. Níže najdete kurzy Trinidadský dolar a měnový převodník.

Statistiky Trinidadský dolar

NázevTrinidadský dolar
SymbolTT$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod TTDTTD vůči USD
Nejlepší graf TTDTTD vůči USD graf

Profil Trinidadský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BankovkyČasto používané: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Centrální bankaCentrální banka Trinidadu a Tobaga
Uživatelé
Trinidad, Tobago

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.456
GBP / USD1.34979
USD / CHF0.789686
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.192
AUD / USD0.671236

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%