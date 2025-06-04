  1. Domů
mwk
MWK - Malawijská kwacha

Malawijská kwacha je měnou země Malawi. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Malawijská kwacha je MWK vůči USD. Kód měny pro Kwachas je MWK, a symbol měny je MK. Níže najdete kurzy Malawijská kwacha a měnový převodník.

mwk
MWKMalawijská kwacha

Statistiky Malawijská kwacha

NázevMalawijská kwacha
SymbolMK
Menší jednotka1/100 = Tambala
Symbol menší jednotkyTambala
Nejlepší převod MWKMWK vůči USD
Nejlepší graf MWKMWK vůči USD graf

Profil Malawijská kwacha

MinceČasto používané: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BankovkyČasto používané: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Centrální bankaRezervní banka Malawi
Uživatelé
Malawi

