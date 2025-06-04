  1. Domů
INR - Indická rupie

Indická rupie je měnou země Indie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Indická rupie je INR vůči USD. Kód měny pro Rupie je INR, a symbol měny je ₹. Níže najdete kurzy Indická rupie a měnový převodník.

Centrální banka v Indii se nazývá Rezervní banka Indie. INR je řízený floating, který umožňuje trhu určovat směnný kurz. Jako takový se intervence používá pouze k udržení nízké volatility směnných kurzů.

Raný mincovní systém Indie
Indie byla jedním z prvních emitentů mincí, přibližně v 6. století př. n. l., přičemž první zdokumentované mince byly nazývány 'punch-marked' mince kvůli způsobu jejich výroby. Designy indických mincí se v průběhu následujících několika století často měnily, jak různé říše vzkvétaly a upadaly. V 12. století byla zavedena nová měna nazývaná Tanka. Během období Mughalů byl zaveden jednotný měnový systém a byla zavedena stříbrná Rupayya nebo Rupie. Státy předkoloniální Indie razily své mince s podobným designem jako stříbrná Rupie s variacemi v závislosti na jejich regionu původu.

Měna v Britské Indii
V roce 1825 Britská Indie přijala systém stříbrného standardu založený na Rupii a používal se až do konce 20. století. Ačkoli byla Indie kolonií Británie, nikdy nepřijala libru šterlinků. V roce 1866 došlo k zhroucení finančních institucí a kontrola papírových peněz byla převedena na britskou vládu, přičemž banky prezidentství byly rozpuštěny o rok později. Ve stejném roce byla vydána série bankovek Victoria Portrait na počest královny Viktorie a zůstala v oběhu přibližně 50 let.

Moderní indická rupie
Po získání nezávislosti v roce 1947 a stání se republikou v roce 1950 byla moderní Rupie Indie (INR) změněna zpět na design podpisové mince. Indická Rupie byla přijata jako jediná měna země a používání jiných domácích mincí bylo odstraněno z oběhu. Indie zavedla systém desimalizace v roce 1957.

V roce 2016 přestaly být Rs 500 a Rs 1,000 zákonným platidlem v Indii. Odstranění těchto denominací je pokusem zastavit korupci a nelegální držení hotovosti. V listopadu téhož roku začala Rezervní banka Indie vydávat bankovky v nominální hodnotě ₹ 2000 v sérii Mahatma Gandhi (Nová).

Statistiky Indická rupie

NázevIndická rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = paisa
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod INRINR vůči USD
Nejlepší graf INRINR vůči USD graf

Profil Indická rupie

PřezdívkyTaaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
MinceČasto používané: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
BankovkyČasto používané: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Zřídka používané: ₹1, ₹2
Centrální bankaRezervní banka Indie
Uživatelé
Indie, Bhútán, Nepál

