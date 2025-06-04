BBD - Barbadoský dolar
Barbadoský dolar je měnou země Barbados. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Barbadoský dolar je BBD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BBD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Barbadoský dolar a měnový převodník.
Statistiky Barbadoský dolar
|Název
|Barbadoský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod BBD
|BBD vůči USD
|Nejlepší graf BBD
|BBD vůči USD graf
Profil Barbadoský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Centrální banka Barbadosu
|Uživatelé
Barbados
Barbados
Proč vás zajímá BBD?
