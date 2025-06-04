  1. Domů
BBD - Barbadoský dolar

Barbadoský dolar je měnou země Barbados. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Barbadoský dolar je BBD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BBD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Barbadoský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Barbadoský dolar

NázevBarbadoský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod BBDBBD vůči USD
Nejlepší graf BBDBBD vůči USD graf

Profil Barbadoský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaCentrální banka Barbadosu
Uživatelé
Barbados

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17762
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.448
GBP / USD1.34998
USD / CHF0.789077
USD / CAD1.36569
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671395

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%