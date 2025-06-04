  1. Domů
CDF - Konžský frank

Konžský frank je měnou země Kongo/Kinshasa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Konžský frank je CDF vůči USD. Kód měny pro Franky je CDF, a symbol měny je FC. Níže najdete kurzy Konžský frank a měnový převodník.

Statistiky Konžský frank

NázevKonžský frank
SymbolFrank
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod CDFCDF vůči USD
Nejlepší graf CDFCDF vůči USD graf

Profil Konžský frank

Uživatelé
Kongo/Kinshasa

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17746
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.479
GBP / USD1.34988
USD / CHF0.789195
USD / CAD1.36586
EUR / JPY184.249
AUD / USD0.671252

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%