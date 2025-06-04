CDF - Konžský frank
Konžský frank je měnou země Kongo/Kinshasa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Konžský frank je CDF vůči USD. Kód měny pro Franky je CDF, a symbol měny je FC. Níže najdete kurzy Konžský frank a měnový převodník.
Statistiky Konžský frank
|Název
|Konžský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod CDF
|CDF vůči USD
|Nejlepší graf CDF
|CDF vůči USD graf
Profil Konžský frank
|Uživatelé
Kongo/Kinshasa
Kongo/Kinshasa
Proč vás zajímá CDF?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CDFZískat CDF kurzy do telefonuZískat CDF měnové datové API pro firmu