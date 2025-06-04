  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. CVE

cve
CVE - Kapverdské escudo

Kapverdské escudo je měnou země Kapverdy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kapverdské escudo je CVE vůči USD. Kód měny pro Escudos je CVE, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kapverdské escudo a měnový převodník.

Vyberte měnu

cve
CVEKapverdské escudo

Statistiky Kapverdské escudo

NázevKapverdské escudo
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Centavo (zrušeno)
Symbol menší jednotkyCentavo (zrušeno)
Nejlepší převod CVECVE vůči USD
Nejlepší graf CVECVE vůči USD graf

Profil Kapverdské escudo

MinceČasto používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BankovkyČasto používané: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Centrální bankaBanka Kapverd
Uživatelé
Kapverdy

Proč vás zajímá CVE?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CVEZískat CVE kurzy do telefonuZískat CVE měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34975
USD / CHF0.789273
USD / CAD1.36590
EUR / JPY184.242
AUD / USD0.671183

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%