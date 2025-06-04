CVE - Kapverdské escudo
Kapverdské escudo je měnou země Kapverdy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kapverdské escudo je CVE vůči USD. Kód měny pro Escudos je CVE, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kapverdské escudo a měnový převodník.
Statistiky Kapverdské escudo
|Název
|Kapverdské escudo
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo (zrušeno)
|Symbol menší jednotky
|Centavo (zrušeno)
|Nejlepší převod CVE
|CVE vůči USD
|Nejlepší graf CVE
|CVE vůči USD graf
Profil Kapverdské escudo
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Bankovky
|Často používané: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centrální banka
|Banka Kapverd
|Uživatelé
Kapverdy
Proč vás zajímá CVE?
