IMP - Manská libra
Manská libra je měnou země Isle of Man. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Manská libra je IMP vůči USD. Kód měny pro Libry je IMP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Manská libra a měnový převodník.
Statistiky Manská libra
|Název
|Manská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod IMP
|IMP vůči USD
|Nejlepší graf IMP
|IMP vůči USD graf
Profil Manská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Uživatelé
Isle of Man
Proč vás zajímá IMP?
