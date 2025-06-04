  1. Domů
IMP - Manská libra

Manská libra je měnou země Isle of Man. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Manská libra je IMP vůči USD. Kód měny pro Libry je IMP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Manská libra a měnový převodník.

Statistiky Manská libra

NázevManská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = Penny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod IMPIMP vůči USD
Nejlepší graf IMPIMP vůči USD graf

Profil Manská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Uživatelé
Isle of Man

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17669
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790058
USD / CAD1.36662
EUR / JPY184.314
AUD / USD0.670770

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%