VEF - Venezuelský bolívar

Venezuelský bolívar je měnou země Venezuela. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Venezuelský bolívar je VEF vůči USD. Kód měny pro Bolívar je VEF, a symbol měny je Bs. Níže najdete kurzy Venezuelský bolívar a měnový převodník.

Upozornění: Bolívar Fuerte má dva oficiální kurzy.

VEFVenezuelský bolívar (zastaralé)

V květnu 2017 vláda Venezuely změnila svůj víceúrovňový oficiální směnný kurz, jak bylo oznámeno vládou v březnu 2016.

„Základní“ zboží se vyměňuje za pevný středový tržní kurz 9.9875 VEF/USD. Tento kurz se nazývá „DIPRO“. Venezuelská vláda rozhoduje, které „základní“ zboží kvalifikuje pro tento kurz. Zahrnuje dovoz pro sektory související s potravinami a léky, ale také některé společnosti v ropném sektoru.

Dovoz, který vláda označila jako „nepodstatný“, podléhá novému systému nazvanému „DICOM“, kde se kurz má v průběhu času měnit. Dne 7. listopadu 2017 byl středový tržní kurz systému DICOM 3,340.819 VEF/USD. DICOM kurzy jsou zveřejňovány venezuelskou centrální bankou pod TIPO DE CAMBIO zde: http://www.bcv.org.ve/ nebo zde: https://www.dicom.gob.ve/

Vzhledem k vysoké míře inflace ve Venezuele v posledních několika letech je na trhu vysoká poptávka po amerických dolarech (USD). Nicméně, oficiální přístup k americkým dolarům ve Venezuele je omezen, což vedlo k třetímu (neoficiálnímu) černému tržnímu směnnému kurzu, který je oceněn na přibližně 40,000 VEF/USD (listopad 2017). Černý tržní kurz rychle vzrostl v posledním roce (leden 2016: 833, červen 2016: 997, leden 2017: 3164, červen 2017: 6112).

Situace ve Venezuele se rychle vyvíjí a XE na webových stránkách a v našich aplikacích uvádí pouze kurz DIPRO.

Statistiky Venezuelský bolívar

NázevVenezuelský bolívar
SymbolBs.
Menší jednotka1/100 = céntimo
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod VEFVEF vůči USD
Nejlepší graf VEFVEF vůči USD graf

Profil Venezuelský bolívar

Přezdívkybolo(s), luca(s)
MinceČasto používané: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Zřídka používané: 5¢, 1¢, 12.5¢
BankovkyČasto používané: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
Centrální bankaCentrální banka Venezuely
Uživatelé
Venezuela

