WST - Samojská tala
Samojská tala je měnou země Samoa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Samojská tala je WST vůči USD. Kód měny pro Tala je WST, a symbol měny je WS$. Níže najdete kurzy Samojská tala a měnový převodník.
Statistiky Samojská tala
|Název
|Samojská tala
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Sene
|Symbol menší jednotky
|Sene
|Nejlepší převod WST
|WST vůči USD
|Nejlepší graf WST
|WST vůči USD graf
Profil Samojská tala
|Mince
|Často používané: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Centrální banka Samoa
|Uživatelé
Samoa
Samoa
Proč vás zajímá WST?
