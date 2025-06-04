  1. Domů
WST - Samojská tala

Samojská tala je měnou země Samoa. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Samojská tala je WST vůči USD. Kód měny pro Tala je WST, a symbol měny je WS$. Níže najdete kurzy Samojská tala a měnový převodník.

Statistiky Samojská tala

NázevSamojská tala
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Sene
Symbol menší jednotkySene
Nejlepší převod WSTWST vůči USD
Nejlepší graf WSTWST vůči USD graf

Profil Samojská tala

MinceČasto používané: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaCentrální banka Samoa
Uživatelé
Samoa

