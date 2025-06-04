  1. Domů
UAH - Ukrajinská hřivna

Ukrajinská hřivna je měnou země Ukrajina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ukrajinská hřivna je UAH vůči USD. Kód měny pro Hryvny je UAH, a symbol měny je ₴. Níže najdete kurzy Ukrajinská hřivna a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Ukrajinská hřivna

NázevUkrajinská hřivna
Symbol
Menší jednotka1/100 = Kopijka
Symbol menší jednotkyKopijka
Nejlepší převod UAHUAH vůči USD
Nejlepší graf UAHUAH vůči USD graf

Profil Ukrajinská hřivna

MinceČasto používané: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
BankovkyČasto používané: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Centrální bankaNárodní banka Ukrajiny
Uživatelé
Ukrajina

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789547
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.328
AUD / USD0.671074

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%