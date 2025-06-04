UAH - Ukrajinská hřivna
Ukrajinská hřivna je měnou země Ukrajina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ukrajinská hřivna je UAH vůči USD. Kód měny pro Hryvny je UAH, a symbol měny je ₴. Níže najdete kurzy Ukrajinská hřivna a měnový převodník.
Statistiky Ukrajinská hřivna
|Název
|Ukrajinská hřivna
|Symbol
|₴
|Menší jednotka
|1/100 = Kopijka
|Symbol menší jednotky
|Kopijka
|Nejlepší převod UAH
|UAH vůči USD
|Nejlepší graf UAH
|UAH vůči USD graf
Profil Ukrajinská hřivna
|Mince
|Často používané: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Bankovky
|Často používané: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centrální banka
|Národní banka Ukrajiny
|Uživatelé
Ukrajina
Ukrajina
Proč vás zajímá UAH?
