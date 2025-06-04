JEP - Jerseyská libra
Jerseyská libra je měnou země Jersey. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jerseyská libra je JEP vůči USD. Kód měny pro Libry je JEP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Jerseyská libra a měnový převodník.
Statistiky Jerseyská libra
|Název
|Jerseyská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod JEP
|JEP vůči USD
|Nejlepší graf JEP
|JEP vůči USD graf
Profil Jerseyská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p50
Zřídka používané: p20
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Uživatelé
Jersey
Jersey
