JEP - Jerseyská libra

Jerseyská libra je měnou země Jersey. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jerseyská libra je JEP vůči USD. Kód měny pro Libry je JEP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Jerseyská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Jerseyská libra

NázevJerseyská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = penny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod JEPJEP vůči USD
Nejlepší graf JEPJEP vůči USD graf

Profil Jerseyská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p50
Zřídka používané: p20
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Uživatelé
Jersey

Proč vás zajímá JEP?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17669
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790058
USD / CAD1.36662
EUR / JPY184.314
AUD / USD0.670770

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%