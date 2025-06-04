  1. Domů
ETB - Etiopský birr

Etiopský birr je měnou země Etiopie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Etiopský birr je ETB vůči USD. Kód měny pro Birry je ETB, a symbol měny je Br. Níže najdete kurzy Etiopský birr a měnový převodník.

Statistiky Etiopský birr

NázevEtiopský birr
SymbolBr
Menší jednotka1/100 = santim
Symbol menší jednotkysantim
Nejlepší převod ETBETB vůči USD
Nejlepší graf ETBETB vůči USD graf

Profil Etiopský birr

BankovkyČasto používané: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Centrální bankaNárodní banka Etiopie
Uživatelé
Etiopie, Eritrea

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670854

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%