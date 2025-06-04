ETB - Etiopský birr
Etiopský birr je měnou země Etiopie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Etiopský birr je ETB vůči USD. Kód měny pro Birry je ETB, a symbol měny je Br. Níže najdete kurzy Etiopský birr a měnový převodník.
Statistiky Etiopský birr
|Název
|Etiopský birr
|Symbol
|Br
|Menší jednotka
|1/100 = santim
|Symbol menší jednotky
|santim
|Nejlepší převod ETB
|ETB vůči USD
|Nejlepší graf ETB
|ETB vůči USD graf
Profil Etiopský birr
|Bankovky
|Často používané: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centrální banka
|Národní banka Etiopie
|Uživatelé
Etiopie, Eritrea
Etiopie, Eritrea
