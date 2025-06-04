IRR - Íránský riál
Íránský riál je měnou země Írán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Íránský riál je IRR vůči USD. Kód měny pro Rialy je IRR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Íránský riál a měnový převodník.
Statistiky Íránský riál
|Název
|Íránský riál
|Symbol
|﷼
|Menší jednotka
|1/100 = Dinar
|Symbol menší jednotky
|Dinar
|Nejlepší převod IRR
|IRR vůči USD
|Nejlepší graf IRR
|IRR vůči USD graf
Profil Íránský riál
|Mince
|Často používané: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bankovky
|Často používané: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centrální banka
|Centrální banka Islámské republiky Írán
|Uživatelé
Írán
Proč vás zajímá IRR?
