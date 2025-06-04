  1. Domů
irr
IRR - Íránský riál

Íránský riál je měnou země Írán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Íránský riál je IRR vůči USD. Kód měny pro Rialy je IRR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Íránský riál a měnový převodník.

irr
IRRÍránský riál

Statistiky Íránský riál

NázevÍránský riál
Symbol
Menší jednotka1/100 = Dinar
Symbol menší jednotkyDinar
Nejlepší převod IRRIRR vůči USD
Nejlepší graf IRRIRR vůči USD graf

Profil Íránský riál

MinceČasto používané: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BankovkyČasto používané: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Centrální bankaCentrální banka Islámské republiky Írán
Uživatelé
Írán

