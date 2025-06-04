CRC - Kostarický colón
Kostarický colón je měnou země Kostarika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kostarický colón je CRC vůči USD. Kód měny pro Kolony je CRC, a symbol měny je ₡. Níže najdete kurzy Kostarický colón a měnový převodník.
Statistiky Kostarický colón
|Název
|Kostarický colón
|Symbol
|₡
|Menší jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menší jednotky
|Céntimo
|Nejlepší převod CRC
|CRC vůči USD
|Nejlepší graf CRC
|CRC vůči USD graf
Profil Kostarický colón
|Mince
|Často používané: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Bankovky
|Často používané: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centrální banka
|Centrální banka Kostariky
|Uživatelé
Kostarika
Kostarika
Proč vás zajímá CRC?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CRCZískat CRC kurzy do telefonuZískat CRC měnové datové API pro firmu