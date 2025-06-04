  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. CRC

crc
CRC - Kostarický colón

Kostarický colón je měnou země Kostarika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kostarický colón je CRC vůči USD. Kód měny pro Kolony je CRC, a symbol měny je ₡. Níže najdete kurzy Kostarický colón a měnový převodník.

Vyberte měnu

crc
CRCKostarický colón

Statistiky Kostarický colón

NázevKostarický colón
Symbol
Menší jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menší jednotkyCéntimo
Nejlepší převod CRCCRC vůči USD
Nejlepší graf CRCCRC vůči USD graf

Profil Kostarický colón

MinceČasto používané: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BankovkyČasto používané: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Centrální bankaCentrální banka Kostariky
Uživatelé
Kostarika

Proč vás zajímá CRC?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CRCZískat CRC kurzy do telefonuZískat CRC měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34975
USD / CHF0.789273
USD / CAD1.36590
EUR / JPY184.242
AUD / USD0.671183

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%