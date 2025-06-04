  1. Domů
BSD - Bahamský dolar

Bahamský dolar je měnou země Bahamy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bahamský dolar je BSD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BSD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Bahamský dolar a měnový převodník.

BSDBahamský dolar

Statistiky Bahamský dolar

NázevBahamský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod BSDBSD vůči USD
Nejlepší graf BSDBSD vůči USD graf

Profil Bahamský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BankovkyČasto používané: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaCentrální banka Baham
Uživatelé
Bahamy

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17754
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.457
GBP / USD1.35002
USD / CHF0.789148
USD / CAD1.36575
EUR / JPY184.234
AUD / USD0.671378

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%