BSD - Bahamský dolar
Bahamský dolar je měnou země Bahamy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bahamský dolar je BSD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BSD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Bahamský dolar a měnový převodník.
Statistiky Bahamský dolar
|Název
|Bahamský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod BSD
|BSD vůči USD
|Nejlepší graf BSD
|BSD vůči USD graf
Profil Bahamský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Bankovky
|Často používané: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Centrální banka Baham
|Uživatelé
Bahamy
Proč vás zajímá BSD?
