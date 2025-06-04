  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. FKP

fkp
FKP - Falklandská libra

Falklandská libra je měnou země Falklandské ostrovy (Malviny). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Falklandská libra je FKP vůči USD. Kód měny pro Libry je FKP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Falklandská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

fkp
FKPFalklandská libra

Statistiky Falklandská libra

NázevFalklandská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = Penny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod FKPFKP vůči USD
Nejlepší graf FKPFKP vůči USD graf

Profil Falklandská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20, £50
Uživatelé
Falklandské ostrovy (Malviny)

Proč vás zajímá FKP?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím FKPZískat FKP kurzy do telefonuZískat FKP měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670854

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%