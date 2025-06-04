FKP - Falklandská libra
Falklandská libra je měnou země Falklandské ostrovy (Malviny). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Falklandská libra je FKP vůči USD. Kód měny pro Libry je FKP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Falklandská libra a měnový převodník.
Statistiky Falklandská libra
|Název
|Falklandská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod FKP
|FKP vůči USD
|Nejlepší graf FKP
|FKP vůči USD graf
Profil Falklandská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50
|Uživatelé
Falklandské ostrovy (Malviny)
Proč vás zajímá FKP?
