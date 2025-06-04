  1. Domů
ZWD - Zimbabwský dolar

Zimbabwský dolar je měnou země Zimbabwe. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zimbabwský dolar je ZWD vůči USD. Kód měny pro Dollary je ZWD, a symbol měny je Z$. Níže najdete kurzy Zimbabwský dolar a měnový převodník.

Oznámení: Tento zimbabwský dolar (ZWD) byl pozastaven na neurčito.

Vyberte měnu

ZWDZimbabwský dolar (zastaralé)

V lednu 2009 povolila Rezervní banka Zimbabwe používání cizí měny v Zimbabwe v reakci na ekonomický pokles, který způsobil inflaci na úrovni 5 miliard procent. Do dubna 2009 byl zimbabwský dolar pozastaven na neurčito. Vláda přijala rámec více měn, který zahrnuje australský dolar, botswanskou pulu, britskou libru, čínský jüan, euro, japonský jen, indickou rupii, jihoafrický rand a americký dolar. Pro více informací si přečtěte článek BBC "Zmatek kolem více měn v Zimbabwe".

Statistiky Zimbabwský dolar

NázevZimbabwský dolar
SymbolZ$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod ZWDZWD vůči USD
Nejlepší graf ZWDZWD vůči USD graf

Profil Zimbabwský dolar

BankovkyČasto používané: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Centrální bankaRezervní banka Zimbabwe
Uživatelé
Zimbabwe

