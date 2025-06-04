ZWD - Zimbabwský dolar
Zimbabwský dolar je měnou země Zimbabwe. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zimbabwský dolar je ZWD vůči USD. Kód měny pro Dollary je ZWD, a symbol měny je Z$. Níže najdete kurzy Zimbabwský dolar a měnový převodník.
Oznámení: Tento zimbabwský dolar (ZWD) byl pozastaven na neurčito.
V lednu 2009 povolila Rezervní banka Zimbabwe používání cizí měny v Zimbabwe v reakci na ekonomický pokles, který způsobil inflaci na úrovni 5 miliard procent. Do dubna 2009 byl zimbabwský dolar pozastaven na neurčito. Vláda přijala rámec více měn, který zahrnuje australský dolar, botswanskou pulu, britskou libru, čínský jüan, euro, japonský jen, indickou rupii, jihoafrický rand a americký dolar. Pro více informací si přečtěte článek BBC "Zmatek kolem více měn v Zimbabwe".
Statistiky Zimbabwský dolar
|Název
|Zimbabwský dolar
|Symbol
|Z$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod ZWD
|ZWD vůči USD
|Nejlepší graf ZWD
|ZWD vůči USD graf
Profil Zimbabwský dolar
|Bankovky
|Často používané: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Centrální banka
|Rezervní banka Zimbabwe
|Uživatelé
Zimbabwe
Zimbabwe
Proč vás zajímá ZWD?
