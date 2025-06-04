  1. Domů
GNF - Guinejský frank

Guinejský frank je měnou země Guinea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guinejský frank je GNF vůči USD. Kód měny pro Franky je GNF, a symbol měny je FG. Níže najdete kurzy Guinejský frank a měnový převodník.

Statistiky Guinejský frank

NázevGuinejský frank
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod GNFGNF vůči USD
Nejlepší graf GNFGNF vůči USD graf

Profil Guinejský frank

BankovkyČasto používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centrální bankaCentrální banka Republiky Guinea
Uživatelé
Guinea

Proč vás zajímá GNF?

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%