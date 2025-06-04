GNF - Guinejský frank
Guinejský frank je měnou země Guinea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guinejský frank je GNF vůči USD. Kód měny pro Franky je GNF, a symbol měny je FG. Níže najdete kurzy Guinejský frank a měnový převodník.
Statistiky Guinejský frank
|Název
|Guinejský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod GNF
|GNF vůči USD
|Nejlepší graf GNF
|GNF vůči USD graf
Profil Guinejský frank
|Bankovky
|Často používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centrální banka
|Centrální banka Republiky Guinea
|Uživatelé
Guinea
Guinea
Proč vás zajímá GNF?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím GNFZískat GNF kurzy do telefonuZískat GNF měnové datové API pro firmu