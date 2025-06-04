DOP - Dominikánské peso
Dominikánské peso je měnou země Dominikánská republika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Dominikánské peso je DOP vůči USD. Kód měny pro Pesos je DOP, a symbol měny je RD$. Níže najdete kurzy Dominikánské peso a měnový převodník.
Statistiky Dominikánské peso
|Název
|Dominikánské peso
|Symbol
|RD$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod DOP
|DOP vůči USD
|Nejlepší graf DOP
|DOP vůči USD graf
Profil Dominikánské peso
|Mince
|Často používané: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Bankovky
|Často používané: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centrální banka
|Centrální banka Dominikánské republiky
|Uživatelé
Dominikánská republika
Proč vás zajímá DOP?
