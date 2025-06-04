  1. Domů
DOP - Dominikánské peso

Dominikánské peso je měnou země Dominikánská republika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Dominikánské peso je DOP vůči USD. Kód měny pro Pesos je DOP, a symbol měny je RD$. Níže najdete kurzy Dominikánské peso a měnový převodník.

Statistiky Dominikánské peso

NázevDominikánské peso
SymbolRD$
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod DOPDOP vůči USD
Nejlepší graf DOPDOP vůči USD graf

Profil Dominikánské peso

MinceČasto používané: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BankovkyČasto používané: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Centrální bankaCentrální banka Dominikánské republiky
Uživatelé
Dominikánská republika

