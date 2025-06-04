  1. Domů
ISK - Islandská koruna

Islandská koruna je měnou země Island. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Islandská koruna je ISK vůči USD. Kód měny pro Kronur je ISK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Islandská koruna a měnový převodník.

Jako bývalý člen Dánska používalo Island dánský Rigsdaler a poté dánskou korunu. V roce 1885 začala země vydávat své vlastní bankovky. Pod dánskou nadvládou bylo Island spojeno se Skandinávskou měnovou unií až do roku 1914, kdy byla měnová unie rozpuštěna. V roce 1918 získalo Island autonomii od Dánska a islandská koruna byla zavedena jako oficiální měna země. Tato první koruna trpěla hyperinflací a v roce 1981 došlo k reformě, která revalvovala měnu o faktor 100. Byly vydány nové bankovky a mince a ISO kód měny byl změněn z ISJ na ISK.

Finanční krize Islandu v roce 2008
V roce 2008 země utrpěla finanční krizi, kdy došlo k kolapsu bankovního sektoru. Hodnota koruny prudce klesla. Ačkoli se Centrální banka snažila stabilizovat ji vázáním na euro, koruna pokračovala v poklesu. Od té doby probíhá debata o tom, zda by Island měl přijmout stabilnější měnu. Euro a kanadský dolar byly preferovány, i když názory jsou stále smíšené.

Statistiky Islandská koruna

NázevIslandská koruna
Symbolkr
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod ISKISK vůči USD
Nejlepší graf ISKISK vůči USD graf

Profil Islandská koruna

MinceČasto používané: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
BankovkyČasto používané: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
Centrální bankaCentrální banka Islandu
Uživatelé
Island

