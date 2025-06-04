ISK - Islandská koruna
Islandská koruna je měnou země Island. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Islandská koruna je ISK vůči USD. Kód měny pro Kronur je ISK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Islandská koruna a měnový převodník.
Jako bývalý člen Dánska používalo Island dánský Rigsdaler a poté dánskou korunu. V roce 1885 začala země vydávat své vlastní bankovky. Pod dánskou nadvládou bylo Island spojeno se Skandinávskou měnovou unií až do roku 1914, kdy byla měnová unie rozpuštěna. V roce 1918 získalo Island autonomii od Dánska a islandská koruna byla zavedena jako oficiální měna země. Tato první koruna trpěla hyperinflací a v roce 1981 došlo k reformě, která revalvovala měnu o faktor 100. Byly vydány nové bankovky a mince a ISO kód měny byl změněn z ISJ na ISK.
Finanční krize Islandu v roce 2008
V roce 2008 země utrpěla finanční krizi, kdy došlo k kolapsu bankovního sektoru. Hodnota koruny prudce klesla. Ačkoli se Centrální banka snažila stabilizovat ji vázáním na euro, koruna pokračovala v poklesu. Od té doby probíhá debata o tom, zda by Island měl přijmout stabilnější měnu. Euro a kanadský dolar byly preferovány, i když názory jsou stále smíšené.
Statistiky Islandská koruna
|Název
|Islandská koruna
|Symbol
|kr
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod ISK
|ISK vůči USD
|Nejlepší graf ISK
|ISK vůči USD graf
Profil Islandská koruna
|Mince
|Často používané: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Bankovky
|Často používané: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Centrální banka
|Centrální banka Islandu
|Uživatelé
Island
Island
