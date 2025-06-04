KWD - Kuvajtský dinár
Kuvajtský dinár je měnou země Kuvajt. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kuvajtský dinár je KWD vůči USD. Kód měny pro Dinary je KWD, a symbol měny je KD. Níže najdete kurzy Kuvajtský dinár a měnový převodník.
Centrální banka Kuvajtu se nazývá Centrální banka Kuvajtu. K březnu 2013 je kuvajtský dinár nejcennější měnou na světě.
V roce 1959 byla Perským zálivem vydána rupie (XPGR) rezervní bankou Indie, aby byla používána v zemích zálivu, včetně Kuvajtu. Až do té doby cirkulovala indická rupie vedle řady různých zahraničních mincí. Po získání nezávislosti byl kuvajtský dinár zaveden v roce 1961 v kurzu 13,33 IND za 1 KWD. Centrální banka Kuvajtu byla založena v roce 1969, aby spravovala měnový systém státu. V roce 1975 byl dinár navázán na vážený měnový koš. Když Irák v roce 1990 napadl Kuvajt, byla na krátkou dobu používána irácká rupie a kuvajtský dinár prudce klesl na hodnotě. Když byla měna na začátku roku 1991 obnovena, její hodnota se vrátila na předinvazní úroveň a byly vydány nové bankovky. Od roku 2003 do 2007 byl dinár navázán na americký dolar.
Statistiky Kuvajtský dinár
|Název
|Kuvajtský dinár
|Symbol
|ك
|Menší jednotka
|1/1000 = Fils
|Symbol menší jednotky
|Fils
|Nejlepší převod KWD
|KWD vůči USD
|Nejlepší graf KWD
|KWD vůči USD graf
Profil Kuvajtský dinár
|Mince
|Často používané: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Bankovky
|Často používané: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Uživatelé
Kuvajt
Kuvajt
Proč vás zajímá KWD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím KWDZískat KWD kurzy do telefonuZískat KWD měnové datové API pro firmu