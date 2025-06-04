LVL - Lotyšský lat
Lotyšský lat je měnou země Lotyšsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Lotyšský lat je LVL vůči USD. Kód měny pro Lati je LVL, a symbol měny je Ls. Níže najdete kurzy Lotyšský lat a měnový převodník.
Lotyšský lat byl nahrazen eurem 1. ledna 2014. Lat již není akceptován jako zákonné platidlo od 15. ledna 2014.
Statistiky Lotyšský lat
|Název
|Lotyšský lat
|Symbol
|Ls
|Menší jednotka
|1/100 = Santims
|Symbol menší jednotky
|Santims
|Nejlepší převod LVL
|LVL vůči USD
|Nejlepší graf LVL
|LVL vůči USD graf
Profil Lotyšský lat
|Mince
|Často používané: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Bankovky
|Často používané: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centrální banka
|Lotyšská banka
|Uživatelé
Lotyšsko
