LVL - Lotyšský lat

Lotyšský lat je měnou země Lotyšsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Lotyšský lat je LVL vůči USD. Kód měny pro Lati je LVL, a symbol měny je Ls. Níže najdete kurzy Lotyšský lat a měnový převodník.

Lotyšský lat byl nahrazen eurem 1. ledna 2014. Lat již není akceptován jako zákonné platidlo od 15. ledna 2014.

Statistiky Lotyšský lat

NázevLotyšský lat
SymbolLs
Menší jednotka1/100 = Santims
Symbol menší jednotkySantims
Nejlepší převod LVLLVL vůči USD
Nejlepší graf LVLLVL vůči USD graf

Profil Lotyšský lat

MinceČasto používané: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BankovkyČasto používané: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Centrální bankaLotyšská banka
Uživatelé
Lotyšsko

