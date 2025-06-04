MAD - Marocký dirham
Marocký dirham je měnou země Maroko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Marocký dirham je MAD vůči USD. Kód měny pro Dirhamy je MAD, a symbol měny je MAD. Níže najdete kurzy Marocký dirham a měnový převodník.
Statistiky Marocký dirham
|Název
|Marocký dirham
|Symbol
|Dirham
|Menší jednotka
|1/100 = Santim
|Symbol menší jednotky
|Santim
|Nejlepší převod MAD
|MAD vůči USD
|Nejlepší graf MAD
|MAD vůči USD graf
Profil Marocký dirham
|Mince
|Často používané: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Zřídka používané: Santim5
|Bankovky
|Často používané: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Centrální banka
|Banka Al-Maghrib
|Uživatelé
Maroko, Západní Sahara
