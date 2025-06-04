  1. Domů
MAD - Marocký dirham

Marocký dirham je měnou země Maroko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Marocký dirham je MAD vůči USD. Kód měny pro Dirhamy je MAD, a symbol měny je MAD. Níže najdete kurzy Marocký dirham a měnový převodník.

Statistiky Marocký dirham

NázevMarocký dirham
SymbolDirham
Menší jednotka1/100 = Santim
Symbol menší jednotkySantim
Nejlepší převod MADMAD vůči USD
Nejlepší graf MADMAD vůči USD graf

Profil Marocký dirham

MinceČasto používané: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Zřídka používané: Santim5
BankovkyČasto používané: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Centrální bankaBanka Al-Maghrib
Uživatelé
Maroko, Západní Sahara

Proč vás zajímá MAD?

Chci...

