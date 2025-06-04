ADA - Cardano
Kód měny pro Cardano je ADA, a symbol měny je ₳. Níže najdete kurzy Cardano a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít ADA kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
ADA
Informace o Cardanu
Cardano je blockchainová platforma pro tvůrce změn, inovátory a vizionáře, s nástroji a technologiemi potřebnými k vytvoření možností pro mnohé, stejně jako pro jednotlivce, a k dosažení pozitivní globální změny.
Rizika používání Cardanu
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány žádnými zákony. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.
Historie Cardanu
Cardano bylo založeno v roce 2015 spoluzakladatelem Etherea Charlesem Hoskinsonem. Vývoj projektu je dozorován a řízen Cardano Foundation se sídlem v Zug, Švýcarsko. Je to největší kryptoměna, která používá blockchain s důkazem podílu, což je považováno za ekologičtější alternativu k protokolům s důkazem práce.
Relevantní odkazy
Pro více informací vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.
Statistiky Cardano
|Název
|Cardano
|Menší jednotka
|1/1000000 = Lovelace
|Symbol menší jednotky
|Lovelace
Proč vás zajímá ADA?
Chci...Získat ADA měnové datové API pro firmu