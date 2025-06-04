HNL - Honduraská lempira
Honduraská lempira je měnou země Honduras. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Honduraská lempira je HNL vůči USD. Kód měny pro Lempiry je HNL, a symbol měny je L. Níže najdete kurzy Honduraská lempira a měnový převodník.
Statistiky Honduraská lempira
|Název
|Honduraská lempira
|Symbol
|L
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod HNL
|HNL vůči USD
|Nejlepší graf HNL
|HNL vůči USD graf
Profil Honduraská lempira
|Mince
|Často používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Bankovky
|Často používané: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centrální banka
|Centrální banka Hondurasu
|Uživatelé
Honduras
Honduras
Proč vás zajímá HNL?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím HNLZískat HNL kurzy do telefonuZískat HNL měnové datové API pro firmu