HNL - Honduraská lempira

Honduraská lempira je měnou země Honduras. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Honduraská lempira je HNL vůči USD. Kód měny pro Lempiry je HNL, a symbol měny je L. Níže najdete kurzy Honduraská lempira a měnový převodník.

HNLHonduraská lempira

Statistiky Honduraská lempira

NázevHonduraská lempira
SymbolL
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod HNLHNL vůči USD
Nejlepší graf HNLHNL vůči USD graf

Profil Honduraská lempira

MinceČasto používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BankovkyČasto používané: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Centrální bankaCentrální banka Hondurasu
Uživatelé
Honduras

