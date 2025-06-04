SDG - Súdánská libra
Súdánská libra je měnou země Súdán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Súdánská libra je SDG vůči USD. Kód měny pro Libry je SDG, a symbol měny je ج.س.. Níže najdete kurzy Súdánská libra a měnový převodník.
Statistiky Súdánská libra
|Název
|Súdánská libra
|Symbol
|Libra
|Menší jednotka
|1/100 = Piastry
|Symbol menší jednotky
|Piastry
|Nejlepší převod SDG
|SDG vůči USD
|Nejlepší graf SDG
|SDG vůči USD graf
Profil Súdánská libra
|Mince
|Často používané: Piastry1, Piastry5, Piastry10, Libra20, Libra50
|Bankovky
|Často používané: Libra1, Libra2, Libra5, Libra10, Libra20
|Centrální banka
|Centrální banka Súdánu
|Uživatelé
Súdán
Súdán
