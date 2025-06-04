  1. Domů
SDG - Súdánská libra

Súdánská libra je měnou země Súdán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Súdánská libra je SDG vůči USD. Kód měny pro Libry je SDG, a symbol měny je ج.س.. Níže najdete kurzy Súdánská libra a měnový převodník.

SDGSúdánská libra

Statistiky Súdánská libra

NázevSúdánská libra
SymbolLibra
Menší jednotka1/100 = Piastry
Symbol menší jednotkyPiastry
Nejlepší převod SDGSDG vůči USD
Nejlepší graf SDGSDG vůči USD graf

Profil Súdánská libra

MinceČasto používané: Piastry1, Piastry5, Piastry10, Libra20, Libra50
BankovkyČasto používané: Libra1, Libra2, Libra5, Libra10, Libra20
Centrální bankaCentrální banka Súdánu
Uživatelé
Súdán

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671107

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%