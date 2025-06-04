  1. Domů
NIO - Nikaragujská córdoba

Nikaragujská córdoba je měnou země Nikaragua. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nikaragujská córdoba je NIO vůči USD. Kód měny pro Kordoby je NIO, a symbol měny je C$. Níže najdete kurzy Nikaragujská córdoba a měnový převodník.

Statistiky Nikaragujská córdoba

NázevNikaragujská córdoba
SymbolC$
Menší jednotka1/100 = Centavos
Symbol menší jednotkyCentavos
Nejlepší převod NIONIO vůči USD
Nejlepší graf NIONIO vůči USD graf

Profil Nikaragujská córdoba

MinceČasto používané: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BankovkyČasto používané: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Centrální bankaCentrální banka Nikaraguy
Uživatelé
Nikaragua

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14669
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789834
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670927

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%