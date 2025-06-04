NIO - Nikaragujská córdoba
Nikaragujská córdoba je měnou země Nikaragua. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nikaragujská córdoba je NIO vůči USD. Kód měny pro Kordoby je NIO, a symbol měny je C$. Níže najdete kurzy Nikaragujská córdoba a měnový převodník.
Statistiky Nikaragujská córdoba
|Název
|Nikaragujská córdoba
|Symbol
|C$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavos
|Symbol menší jednotky
|Centavos
|Nejlepší převod NIO
|NIO vůči USD
|Nejlepší graf NIO
|NIO vůči USD graf
Profil Nikaragujská córdoba
|Mince
|Často používané: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Bankovky
|Často používané: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centrální banka
|Centrální banka Nikaraguy
|Uživatelé
Nikaragua
Nikaragua
