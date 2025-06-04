GGP - Guernseyská libra
Guernseyská libra je měnou země Guernsey. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guernseyská libra je GGP vůči USD. Kód měny pro Libry je GGP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Guernseyská libra a měnový převodník.
Statistiky Guernseyská libra
|Název
|Guernseyská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod GGP
|GGP vůči USD
|Nejlepší graf GGP
|GGP vůči USD graf
Profil Guernseyská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Uživatelé
Guernsey
Proč vás zajímá GGP?
