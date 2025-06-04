  1. Domů
GGP - Guernseyská libra

Guernseyská libra je měnou země Guernsey. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guernseyská libra je GGP vůči USD. Kód měny pro Libry je GGP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Guernseyská libra a měnový převodník.

GGPGuernseyská libra

Statistiky Guernseyská libra

NázevGuernseyská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = penny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod GGPGGP vůči USD
Nejlepší graf GGPGGP vůči USD graf

Profil Guernseyská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Uživatelé
Guernsey

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%