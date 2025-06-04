  1. Domů
XDR - Zvláštní práva čerpání MMF

Zvláštní práva čerpání MMF je měnou země Mezinárodní měnový fond (MMF). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zvláštní práva čerpání MMF je XDR vůči USD. Kód měny pro Zvláštní práva čerpání je XDR. Níže najdete kurzy Zvláštní práva čerpání MMF a měnový převodník.

Statistiky Zvláštní práva čerpání MMF

NázevZvláštní práva čerpání MMF
SymbolZvláštní práva čerpání
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod XDRXDR vůči USD
Nejlepší graf XDRXDR vůči USD graf

Profil Zvláštní práva čerpání MMF

Uživatelé
Mezinárodní měnový fond (MMF)

