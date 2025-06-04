XDR - Zvláštní práva čerpání MMF
Zvláštní práva čerpání MMF je měnou země Mezinárodní měnový fond (MMF). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zvláštní práva čerpání MMF je XDR vůči USD. Kód měny pro Zvláštní práva čerpání je XDR. Níže najdete kurzy Zvláštní práva čerpání MMF a měnový převodník.
Statistiky Zvláštní práva čerpání MMF
|Název
|Zvláštní práva čerpání MMF
|Symbol
|Zvláštní práva čerpání
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod XDR
|XDR vůči USD
|Nejlepší graf XDR
|XDR vůči USD graf
Profil Zvláštní práva čerpání MMF
|Uživatelé
Mezinárodní měnový fond (MMF)
Mezinárodní měnový fond (MMF)
Proč vás zajímá XDR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím XDRZískat XDR kurzy do telefonuZískat XDR měnové datové API pro firmu