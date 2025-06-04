PLN - Polský zlotý
Polský zlotý je měnou země Polsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Polský zlotý je PLN vůči USD. Kód měny pro Zlotých je PLN, a symbol měny je zł. Níže najdete kurzy Polský zlotý a měnový převodník.
Statistiky Polský zlotý
|Název
|Polský zlotý
|Symbol
|zł
|Menší jednotka
|1/100 = Grosze/Groszey
|Symbol menší jednotky
|gr
|Nejlepší převod PLN
|PLN vůči USD
|Nejlepší graf PLN
|PLN vůči USD graf
Profil Polský zlotý
|Mince
|Často používané: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Bankovky
|Často používané: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centrální banka
|Národní banka Polska
|Uživatelé
Polsko
