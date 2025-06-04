  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. PLN

pln
PLN - Polský zlotý

Polský zlotý je měnou země Polsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Polský zlotý je PLN vůči USD. Kód měny pro Zlotých je PLN, a symbol měny je zł. Níže najdete kurzy Polský zlotý a měnový převodník.

Vyberte měnu

pln
PLNPolský zlotý

Statistiky Polský zlotý

NázevPolský zlotý
Symbol
Menší jednotka1/100 = Grosze/Groszey
Symbol menší jednotkygr
Nejlepší převod PLNPLN vůči USD
Nejlepší graf PLNPLN vůči USD graf

Profil Polský zlotý

MinceČasto používané: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BankovkyČasto používané: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Centrální bankaNárodní banka Polska
Uživatelé
Polsko

Proč vás zajímá PLN?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím PLNZískat PLN kurzy do telefonuZískat PLN měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.506
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789758
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.251
AUD / USD0.671115

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%