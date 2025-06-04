  1. Domů
MDL - Moldavský leu

Moldavský leu je měnou země Moldavsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Moldavský leu je MDL vůči USD. Kód měny pro Lei je MDL, a symbol měny je lei. Níže najdete kurzy Moldavský leu a měnový převodník.

Statistiky Moldavský leu

NázevMoldavský leu
SymbolLeu
Menší jednotka1/100 = Ban
Symbol menší jednotkyBan
Nejlepší převod MDLMDL vůči USD
Nejlepší graf MDLMDL vůči USD graf

Profil Moldavský leu

MinceČasto používané: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BankovkyČasto používané: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Centrální bankaNárodní banka Moldavska
Uživatelé
Moldavsko

