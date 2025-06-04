MDL - Moldavský leu
Moldavský leu je měnou země Moldavsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Moldavský leu je MDL vůči USD. Kód měny pro Lei je MDL, a symbol měny je lei. Níže najdete kurzy Moldavský leu a měnový převodník.
Statistiky Moldavský leu
|Název
|Moldavský leu
|Symbol
|Leu
|Menší jednotka
|1/100 = Ban
|Symbol menší jednotky
|Ban
|Nejlepší převod MDL
|MDL vůči USD
|Nejlepší graf MDL
|MDL vůči USD graf
Profil Moldavský leu
|Mince
|Často používané: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Bankovky
|Často používané: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centrální banka
|Národní banka Moldavska
|Uživatelé
Moldavsko
Proč vás zajímá MDL?
